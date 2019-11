Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verloren - Wiederbekommen

Nußbach (ots)

Die Polizei ist für Vermisstenfälle zuständig; nicht selten auch im tierischen Bereich zumindest hilfreich beteiligt: Einen in der Hauptstraße herrenlos herumlaufenden Terrier hatte eine Frau am Mittwochnachmittag eingefangen. Sie verständigte die Polizeidienststelle und bot sich an, den Hund zu beherbergen, bis sich der Tierschutz dem freundlichen Vierbeiner annehmen kann. Allerdings meldete sich kurze Zeit später auch der Hundebesitzer. Dieser konnte bereits eine Stunde später den Ausreißer wieder übernehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell