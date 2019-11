Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Glück im Unglück

Breitenheim (ots)

Mit einem weiteren nicht alltäglichen Unfall musste sich die Polizei Lauterecken am Mittwochnachmittag beschäftigen. Eine 69-jährige Dame stellte ihren PKW auf einer abschüssigen Straße kurzfristig ab. Das Auto hatte sie dabei offenbar nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Als der PKW sich selbstständig machte, versuchte sie dies zu verhindern und in ihr Fahrzeuginneres zu gelangen. Bei diesem Versuch wurde die Frau kurzfristig zwischen der Fahrzeugtür und einer Hauswand eingeklemmt. Auch wenn die Frau zur Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, waren die erlittenen Verletzungen dem ersten Augenschein nach nicht sehr schwerwiegend. An dem PKW der Frau hingegen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weil er weiterrollte und gegen eine weitere Hauswand prallte.

