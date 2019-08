Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Auf frischer Tat ertappt

Am Mittwoch soll ein 16-jähriger Mann ein Fahrrad in Biberach gestohlen haben.

Das Rad stand um 17 Uhr unverschlossen in der Unterführung am Bahnhof. Der Eigentümer stellte es dort ab, um auf dem Bahnsteig ein Ticket zu lösen. Als er zurück kam, war das Rad nicht mehr da. Der 19-Jährige machte den mutmaßlichen Fahrraddieb in der Nähe ausfindig. Der machte sich bereits an anderen Rädern zu schaffen. Das Rad des 19-Jährigen war schon zerlegt, um es mit anderen Teilen wieder zusammenbauen. Das Polizeirevier Biberach, Tel. 07351-4470, hat die Ermittlungen aufgenommen. Den 16-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

