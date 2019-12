Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in Alfeld

Hildesheim (ots)

ALFELD-(kri)-Unbekannter Täter hebelte am Samstag, den 07.12.2019, zwischen 15:20 Uhr und 19:00 Uhr eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Heitkamp in Alfeld auf. Im Haus durchwühlte der Täter alle Wohnräume und entwendete Goldschmuck und Bargeld.

Ein weiteres Einfamilienhaus in der Straße Am Heitkamp wurde ebenfalls am Samstag von unbekannten Tätern aufgesucht. Über die aufgehebelte Terrassentür verschafften sich die Täter Zugang zum Haus und stahlen Schmuck sowie Bargeld. Den Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit zwischen 07:45 Uhr und 20:00 Uhr.

Zu einem weiteren Einbruch in der Straße Am Heitkamp kam es zwischen dem 06.12.2019, 14:30 Uhr, und dem 08.12.2019, 19:00 Uhr. In diesem Fall hebelten die unbekannten Täter ein Fenster auf, stiegen in das Einfamilienhaus ein und öffneten diverse Schränke und Schubfächer. Der Polizei ist noch nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

