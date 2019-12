Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter gestellt Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Samstag, 07.12.2019, versuchten zwei Männer, gegen 13:00 Uhr, Ware im mittleren dreistelligen Bereich aus einem Drogerie- Geschäft in der Phoenixstraße in Hildesheim zu stehlen. Die Tatverdächtigen flüchteten, nachdem sie bemerkten, dass Angestellte die Vorbereitungstat mitbekommen hatten. Polizeibeamte nahmen die zwei Personen fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die zwei Männer in der Drogerie auf. Ein Mann nahm die Ware an sich und steckte diese in eine mitgebrachte Tasche, die andere Person passte auf und beobachtete die Abläufe im Geschäft. Nach einiger Zeit bemerkten die jungen Männer im Alter von 19 und 20 Jahren, dass Mitarbeiter die Vorbereitungstat festgestellt hatten. Die Tatverdächtigen leerten die Tasche und flüchteten in Richtung Innenstadt. Die Mitarbeiter meldeten ihre Feststellungen der Polizei und gaben eine detaillierte Personenbeschreibung ab.

Bereits vor der Dienststelle der hiesigen Polizei wurden die Männer von Polizeibeamten der Polizeiinspektion Hildesheim erkannt und nach einer kurzen Verfolgung festgenommen. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen stellten die Polizeibeamten fest, dass die Tatverdächtigen im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz haben und bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten sind.

Aufgrund der Erkenntnisse wurde mit der Staatsanwalt Hildesheim telefonisch Kontakt aufgenommen. Nach Absprache wurden die Männer mit vietnamesischen Wurzeln einem Richter vorgeführt und angehört. Der Richter verkündete für beide Männer einen Untersuchungshaftbefehl. Anschließend wurden sie in die JVA Hameln verbracht.

Die Ermittlungen dauern an.

