Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: LKW-Kontrolle - Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und diverse erhebliche Ordnungswidrigkeiten

Wattenheim - BAB A6 (ots)

Am Montag, den 04.05.2020 kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim und des Bundesamts für Güterverkehr gegen 10.15 Uhr auf der Bundesautobahn 6 bei Wattenheim einen Lastkraftwagen mit Anhänger eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes aus dem Bereich Worms. Der verantwortliche Fahrzeugführer wies sich mit einer Aufenthaltserlaubnis und einem albanischen Führerschein aus. Bis auf die Klasse B waren laut dem Ablaufdatum auf dem Führerschein jedoch alle Klassen bereits verfallen. Da der 40-jährige Mann bereits seit 2015 in Deutschland wohnhaft ist, hätte der Führerschein unabhängig des Ablaufdatums kraft Gesetzes sowieso in Deutschland nicht mehr zum Führen eines Kraftfahrzeugs berechtigt. Erschwerend kam hinzu, dass den Beamten im Rahmen der Kontrolle Fälschungsmerkmale am Führerschein aufgefallen sind. Bei einer genauen Überprüfung auf der Dienststelle wurde festgestellt, dass der Führerschein tatsächlich eine Totalfälschung darstellt. Im Rahmen der weiteren Fahrzeugkontrolle wurden am Anhänger noch diverse technische Mängel (Mangelhafte Bereifung, defekte Sicherungsbolzen, defekte Beleuchtungseinrichtung und mangelnde Landungssicherung) erkannt. Außerdem wurde durch die Firma für das Benutzen der Bundesautobahn keine Maut bezahlt. Daher werden gegen den Fahrzeugführer Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahren eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis, sowie diverse Ordnungswidrigkeitenanzeigen vorgelegt. Die Weiterfahrt mit dem defekten Anhänger wurde untersagt. Gegen den verantwortlichen Halter werden ebenfalls entsprechende Anzeigen vorgelegt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiautobahnstation Ruchheim

Polizeihauptkommissar Wenzel

Maxdorfer Straße 85

67071 Ludwigshafen am Rhein



Telefon: 06237/933-0

Telefax: 06237/933-2120

Email: pastruchheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell