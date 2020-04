Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Polizei macht Einbrecher dingfest

Zwei Jugendliche sind verdächtig, Ende März in zwei Gebäude in Eberhardzell eingebrochen zu haben.

Ulm (ots)

Wie unter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4555429) berichtet, brachen Unbekannte in Eberhardzell in zwei Gebäude ein. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren und werteten sie aus. Die Biberacher Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die haben nun ergeben, dass zwei 15-Jährige die Taten begangen haben sollen. Sie werden verdächtigt, in eine Firma und ein weiteres Gebäude eingebrochen zu sein. Die Untersuchungen der Polizei sind damit noch nicht beendet. Die Ermittler wollen außerdem herausfinden, ob die beiden für weitere Straftaten in Frage kommen.

