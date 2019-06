Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhof

Fahrraddiebe erwischt - Fahrradbesitzer gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Coesfeld (ots)

Zwei Fahrraddiebe im Alter von 20 und 16 Jahren erwischte die Polizei auf dem Gelände des Bahnhofs in der Nacht zum Sonntag um kurz nach 01 Uhr. Ein Polizist beobachtete, wie einer der beiden Tatverdächtigen ein Fahrrad in einen Waldweg in der Nähe des Bahnhofs trug. Als die Polizei die beiden Verdächtigen später angesprachen, konnte sie insgesamt fünf Fahrräder auffinden. Bei zwei der Fahrräder haben sich zwischenzeitlich die Besitzer gemeldet und Anzeige wegen Fahrraddiebstahls erstattet. Von drei weiteren Besitzern sucht die Polizei die Eigentümer. Personen, denen die abgebildeten Fahrräder gehören oder die Angaben zu den Besitzern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell