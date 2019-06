Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Konrad-Adenauer-Ring/ In Schlangenlinien über die B474

Coesfeld (ots)

In Schlangenlinien fuhr am Montagnachmittag (3. Juni, gegen 16.20 Uhr) ein schwarzer Chevrolet auf der B474 von Lette in Richtung Coesfeld. Ein Zeuge rief die Polizei. Polizisten fuhren zur Anschrift des Halters und fanden den Chevrolet-Fahrer hinterm Steuer im Wagen sitzend - offensichtlich betrunken. Dem Mann wurden zwei Blutproben entnommen. Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Verfahren ein.

