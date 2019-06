Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rödder/ Ohne Führerschein unterwegs und uneinsichtig

Coesfeld (ots)

Einen uneinsichtigen Wiederholungstäter haben Polizisten am Montagmittag (3. Juni, gegen 14.40 Uhr) auf einem Wirtschaftsweg in der Dülmener Bauerschaft Rödder gestoppt. Der 36-Jährige war mit seinem schwarzen BMW in Richtung Dülmen unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dem Mann aus Haltern die Fahrerlaubnis vor einiger Zeit von einem Gericht entzogen worden war. Er sei auf seinen Wagen angewiesen, um zu seiner Arbeitsstelle kommen zu können, sagte der Mann. Die Fahrt mit Bahn, Bus oder Fahrrad sei ihm "zu kompliziert". Im Kofferraum des Wagens hatte er allerdings ein klappbares E-Bike dabei. Um zu verhindern, dass der Mann sich wieder ans Steuer setzt, wurde der BMW sichergestellt. Seinen Führerschein dürfte der Mann so schnell nicht wiedersehen.

