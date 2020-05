Polizei Bielefeld

POL-BI: Klinkersteine von Baustelle entwendet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Jöllenbeck-

Unbekannte stahlen im Laufe des Samstags, 02.05.2020, von einer Baustelle an der Straße Im Twistel eine größere Zahl von rötlichen Klinkersteinen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Eigentümer der Baustelle bemerkte am Samstagabend, 19:00 Uhr, den Diebstahl zahlreicher Klinkersteine von seinem Grundstück an der Straße Im Twistel. Im Laufe des Tages, zwischen 02:30 Uhr und 19:00 Uhr, griffen die Täter von den im Vorgarten des Grundstücks befindlichen Paletten die aufgestapelten Klinkersteine und luden sie in ein größeres Transportfahrzeug oder auf einen Anhänger. Mit der Beute im Wert von mehreren Tausend Euro entkamen die Diebe unerkannt.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

