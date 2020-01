Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Übach-Palenberg (ots)

Zwischen 9.45 Uhr und 16 Uhr drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Marienstraße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend suchten sie in sämtlichen Räumen und Schränken nach Wertgegenständen. Ob sie etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

