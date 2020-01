Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Wohnhäuser

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Donnerstag (9. Januar), zwischen 13 Uhr und 20 Uhr, die Tür zu einem Wohnhaus an der Niederrheinstraße in Bauchem auf. Sie suchten im gesamten Haus nach Wertgegenständen. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

Ebenfalls am Donnerstag (9. Januar) wurde, zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr, ein Haus an der Franz-Marc-Straße aufgebrochen. Die Täter drangen durch ein Fenster im Obergeschoss ein und suchten im ganzen Haus nach Diebesgut. Vermutlich wurden sie gestört, als einer der Bewohner sein Fahrzeug in der Einfahrt abstellte. Sie flüchteten unerkannt und ließen eine Tragetasche mit Wertgegenständen zurück. Die Ermittlungen dazu, was sie ansonsten entwendeten, dauern zurzeit noch an.

