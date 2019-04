Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 18.04.2019 - 19.04.2019, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Diebstahl von zwei Auffahrrampen - Ort: 38229 Salzgitter, Hammerschlag. Zeit: Mittwoch, 17.04.2019, 18:00 Uhr - Donnerstag, 18.04.2019, 14:00 Uhr. Hergang: Im genannten Zeitraum wurden von einem Lkw-Auflieger zwei an dem Auflieger befestigte Alu-Auffahrrampen entwendet. Hierfür hatte der bislang unbekannte Täter zuvor ein zur Sicherung der Rampen genutztes Bügelschloss aufgebrochen. Die Rampen sind jeweils ca. 3 Meter lang und 30 - 40 Kilogramm schwer. Die Schadenshöhe wird auf 2500,- Euro angenommen. Die Polizei bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Brand eines Papier- und eines Altkleidercontainers - Ort: 38226 Salzgitter, Heckenstraße. Zeit: Donnerstag, 18.04.2019, 05:20 Uhr. Hergang: Ein 50-jähriger Salzgitteraner meldete am frühen Donnerstag Morgen einen in Brand stehenden Papiercontainer. Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte vor Ort stand der Container bereits in Vollbrand. Auch ein daneben stehender Altkleidercontainer brannte schon. Die Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Beide Container wurden komplett zerstört. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

PHK Ertel

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell