Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Einbruch in Blumengeschäft

Lippstadt (ots)

Heute Nacht, gegen 1.35 Uhr, wurde der Alarm in einem Blumenfachgeschäft an der Allee Straße in Benninghausen ausgelöst. Ein unbekannter Einbrecher hatte die Seitenscheibe des Geschäftes eingeschlagen und gelangte so in das Innere. Aus den Geschäftsräumen entwendete er ein Tablet von Microsoft und verließ durch ein weiteres Fenster wieder den Tatort. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

