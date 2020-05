Polizei Bielefeld

POL-BI: Update: Tötungsdelikt mit Messer - Obduktionsergebnis liegt vor

Wie wir berichteten, wurde in der vergangenen Nacht ein 17-jähriger Bielefelder an der Stadtbahnhaltestelle Schelpmilser Weg in Bielefeld- Baumheide von einer männlichen Person erstochen.

Inzwischen liegt das Obduktionsergebnis vor. Die Rechtsmediziner stellten an dem Leichnam mehrere Stich- und Schnittverletzungen fest. Ein Stich hatte innere Verletzungen zur Folge, die zum Tode durch Verbluten führten.

Noch im Laufe der Nacht wurde im Rahmen der Tatortbereichsfahndung ein Mann vorläufig festgenommen. Mittlerweile wurde die Person wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen, da sich dieser erste Verdacht nicht bestätigt hat.

Die Mordkommission der Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft ermitteln weiter unter Hochdruck.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht gegeben werden.

