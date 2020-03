Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Feuerwehreinsatz - Kerze verursacht Brand

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.03.20, gegen 11.45 Uhr, kam es in der Kirchstraße in Binzen zu einem Brand. Offensichtlich hatte ein Teelicht einen Plastikkranz entzündet. Nach dem Auslösen des Rauchmelders konnte eine Anwohnerin den Brand mittels eines Feuerlöschers löschen. Die Feuerwehr lüftete anschließend das Gebäude und entfernte die Brandreste. In der Wohnung entstand vor allem durch Ruß Sachschaden in vierstelliger Höhe. Mehrere Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Die Feuerwehren aus Binzen und Rümmingen waren mit sechs Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften am Brandort.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell