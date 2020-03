Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht - Auto streift Lkw nach dem Überholen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht von Montag, 02.03.20, 12.15 Uhr, auf der A861 bei Rheinfelden werden Zeugen gesucht. Ein Lkw fuhr auf der Autobahn von Rheinfelden in Richtung Lörrach. Im Bereich Rheinfelden-Mitte wurde der Lkw von einem Auto überholt. Nach dem Überholen wechselte der Autofahrer wieder auf die rechte Fahrspur und streifte hierbei den Lkw. Der Lkw-Fahrer musste eine Bremsung einleiten und nach rechts ausweichen, wobei er noch etwa 80 Meter im Grünstreifen fuhr. Am Sattelzug entstand ein Schaden an der Fahrzeugfront in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Lörrach fort. Möglicherweise handelte es sich um einen VW. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen.

