POL-ST: Rheine-Mesum, Einbruchsversuch

An der Rheiner Straße in Meusm wollten unbekannte Diebe in eine Pizzeria einbrechen. Die Täter müssen sich in der Zeit zwischen dem späten Mittwochabend, 22.30 Uhr, und Donnerstagvormittag (09.01.2020) an dem Lokal aufgehalten haben. Mit einem faustgroßen Stein schlugen sei gegen die Eingangstür des Lokals. Dabei wurde die Doppelverglasung beschädigt, ging aber nicht zu Bruch. Die Einbrecher gelangten nicht in das Lokal. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

