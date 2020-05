Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der BAB 650 in Maxdorf

Maxdorf - BAB650 (ots)

Am Nachmittag des 05.05.2020 trafen Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim gegen 17.00 Uhr auf der BAB 650 im Bereich der Anschlussstelle Maxdorf einen 35-Jährigen in seinem Transporter an, der bei der Verkehrskontrolle einen moldauischen Führerschein vorlegte. Dieser Führerschein war laut einer Überprüfung im Dokumentenprüfgerät bereits mehrere Jahre abgelaufen. Da der Mann unabhängig davon bereits länger als 6 Monate in Deutschland wohnhaft ist, hätte der Führerschein auch bei Gültigkeit kraft Gesetzes nicht mehr zum Führen eines Kraftfahrzeugs in Deutschland berechtigt. Das entsprechende Strafverfahren wurde durch die Polizeiautobahnstation Ruchheim eingeleitet.

