Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Satteldorf: BMW-Fahrer übersieht Randstein

Am Mittwoch gegen 19:20 Uhr übersah ein 24-jähriger BMW-Fahrer auf einem Parkplatz in der Industriestraße einen Randstein und stieß mit diesem zusammen. Dabei wurde der BMW stark beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 6.000 belaufen.

Crailsheim-Onolzheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Ein 72 Jahre alter Daimler-Fahrer befuhr die befuhr am Mittwoch gegen 12:110 Uhr die Heilbronner Straße in Richtung Aalener Straße. Im Kreuzungsbereich zur Onolzheimer Hauptstraße kollidierte er dabei mit dem Daimler eines 66-Jährigen, welcher die Onolzheimer Hauptstraße aus Richtung Gründelhardt befuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Crailsheim: Fahrrad vs. Auto

Kurz vor 7:00 Uhr am Mittwoch befuhr ein 40-jähriger Opel-Fahrer den Pamiersring in Richtung Innenstadt, bevor er in Richtung Mittlerer Weg abbog. Beim Abbiegen übersah er einen aus dem Mittleren Weg in Richtung Pamiersring fahrenden 64-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht. Er kam für weitere medizinische Untersuchungen in eine Klinik. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

