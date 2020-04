Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall & Verkehrsschilder beschmiert

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein 24-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr die Ruhrstraße in Richtung Düsseldorfer Straße entlang. Am dortigen Kreisverkehr bemerkte er zu spät, dass es zum Rückstau kam und fuhr auf den vor ihm stehenden Daimler eines 45-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf den davorstehenden Seat eines 34 Jahre alten Autofahrers aufgeschoben. Der Fahrer des Daimler zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Leutenbach: Verkehrsschilder beschmiert

Zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 6:10 Uhr wurden im Bereich zwischen dem Kreisverkehr an der Winnender Straße und der Bahnbrücke am Ortseingang Winnenden mehrere Verkehrsschilder mit Farbe beschmiert. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

