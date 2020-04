Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter räuberischer Diebstahl - Einbruch in Bauwagen - Brand von Reisighaufen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Versuchter räuberischer Diebstahl

Am Dienstag kam es gegen 17.50 Uhr zu einem versuchten räuberischen Diebstahl. Ein unbekannter Mann hatte die 46-jährige Geschädigte vor einem Geschäft in der Radgasse angesprochen und sie nach einem Euro gefragt. Als diese dann ihre Geldbörse herausholte versuchte er ihr diese gewaltsam zu entreißen. Durch die Gegenwehr der Geschädigten gelang ihm dies nicht und er flüchtete in Richtung Kubus. Der Tatverdächtige war ca. 174 cm groß, hatte blonde Haare sowie eine schlanke Statur. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose sowie einem schwarzen Kapuzenpulli und trug einen Einwegmundschutz. Da der Vorfall erst später bei der Polizei angezeigt wurde bittet die Polizei in Aalen um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/5240.

Essingen: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der B 29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd kam am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein 36-jähriger BMW-Lenker auf der regennassen Fahrbahn aufgrund von Aquaplaning mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Mittelschutzplanke auf einem Streckenabschnitt von ca. 12 Metern. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

Riesbürg-Utzmemmingen: Einbruch in Bauwagen

Zwischen Sonntag, 12.04. und Dienstag, 28.04. wurde in einen Bauwagen eingebrochen, der beim Sportplatz in der Siemensstraße aufgestellt war. Nachdem der Täter vergeblich versucht hatte, die Eingangstüren gewaltsam aufzubrechen, schlug er auf der Rückseite ein Loch in die Holzverschalung und gelangte so in das Innere. Hier entwendete er ein Mischpult im Wert von ca. 60 Euro sowie einen kleinen Geldbetrag aus einer vorgefundenen Geldkassette. Außerdem beschädigte er an der Außenwand des Bauwagens eine Kameraattrappe. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro beziffert.

Ellwangen-Rattstadt: Brand von Reisighaufen

Aus unbekannter Ursache kam es am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Brühlstraße zum Brand eines Reisighaufens, der sich neben einer Obstbaumwiese im Gewann Weihäcker befand. Die Freiwillige Feuerwehr Pfahlheim war mit 12 Mann und 2 Fahrzeugen im Einsatz und konnte den Brand löschen. Sachschaden entstand keiner.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Auf einem Kundenparkplatz in der Dr.Adolf-Schneider-Straße beschädigte eine 21-jährige BMW-Lenkerin am Dienstag, gegen 14.50 Uhr beim rückwärts ausparken den Pkw eines 72-jährigen Mercedes-Lenkers, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro entstanden ist.

Wildunfälle im Bereich Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd:

Mit einem die Fahrbahn der L 1160 querenden Reh kollidierte am frühen Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr ein in Richtung Weiler fahrender 23-jährige VW-Lenker. Das Reh wurde getötet. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Mit seinem Fahrzeug erfasste ein 25-jähriger Audi-Lenker am Dienstagabend gegen 21 Uhr ein Reh, als er die Buchauffahrt in Richtung Schwäbisch Gmünd befuhr. Das Reh flüchtete anschließend und hinterließ einen Schaden von ca. 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15.15 Uhr bei stockendem Verkehr im Bereich Mutlanger Berg zu einem Auffahrunfall. Ein 23-jähriger Skoda-Lenker hatte dies zu spät bemerkt und war auf den Pkw mit Anhänger eines verkehrsbedingt haltenden 51-jährigen Ford-Lenkers aufgefahren. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Ein 38-jähriger VW-Lenker beschädigte am Dienstag gegen 14.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Hintere Schmiedgasse beim Ausfahren aus einer Parklücke einen geparkten Ford Focus, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro entstanden ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell