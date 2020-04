Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Gegen Leitplanke geprallt

Aalen (ots)

Ein 19 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr am Dienstagnachmittag, kurz vor 16:45 Uhr die B29 aus Essingen kommend in Richtung Unterkochen auf dem rechten Fahrstreifen entlang. Im Bereich des Aalener Dreiecks beschleunigte er seinen Pkw stark, um einen auf der linken Fahrspur befindlichen Pkw zu überholen. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes und prallte gegen die Mittelleitplanke. Anschließend drehte sich sein Fahrzeug und kam schließlich auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der Fahranfänger musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden, er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Auto entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf insgesamt rund 35.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste lediglich kurzzeitig zu Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

