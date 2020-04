Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Unfallflucht - Diebstahl aus der Garage - PKW rollt davon - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl aus der Garage

Aus einer geschlossenen, jedoch nicht verschlossenen Garage in der Matthäus-Sauter-Straße wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ein E-Bike sowie aus dem in der Garage stehenden PKW ein Geldbeutel mit Papieren sowie etwa 250 Euro Bargeld entwendet. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.

Essingen: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro kam es am heutigen Dienstag gegen 09:50 Uhr auf der B29, auf Höhe des Essinger Bahnhofes. Eine 38-jährige Lenkerin eines Fiat Punto erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende LKW-Lenker aufgrund der roten Ampel anhalten musste. Die Dame fuhr nahezu ungebremst auf, so dass ihr PKW fast bis zur Windschutzscheibe unter den LKW geschoben wurde. Glücklicherweise blieben die Fahrerin sowie ihre 6-jährige Tochter bei dem Unfall unverletzt. Am Fiat entstand bei dem Unfall Totalschaden. Am LKW war kein Schaden zu erkennen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 5500 Euro kam es am Dienstag um kurz nach 6 Uhr an der Kreuzung Stiewingstraße/Wilhelmstraße. Eine 45-jährige Opel-Lenkerin fuhr, ohne die Vorfahrt zu achten, von der Stiewingstraße auf die Wilhelmstraße ein und kollidierte dort mit dem PKW einer 37-Jährigen, die von Wasseralfingen in Richtung Aalen fuhr.

Heubach: Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

In der Böbinger Straße wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ein PKW Toyota beschädigt, welcher dort geparkt war. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

Leinzell: Farbschmierereien

Zwischen Montag vergangener Woche und dem heutigen Dienstag wurden in der Leingasse im Bereich der Kultur- und Sporthalle und des Rathauses mehrere Verteilerkästen und Fassaden mit Farbe beschmiert. Der genaue Schaden ist momentan nicht bekannt.

Heubach: PKW rollt davon

Am Dienstag um kurz vor 10 Uhr stellte eine 89-jährige Dame ihren Opel Corsa auf einem Parkplatz in der Grabenstraße ab, ohne ihn ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Der PKW rollte daraufhin rückwärts und prallte gegen einend dahinterstehenden PKW Subaru. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

