Polizei Mettmann

POL-ME: Kreisweite Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende: 82 km/h zu schnell auf der Nordrather Straße - Velbert-Neviges

Kreis Mettmann - 2004113

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am vergangenen Wochenende (Freitag, 17. April 2020 bis Sonntag, 19. April 2020) hat die Kreispolizeibehörde Mettmann wiederholt im gesamten Kreisgebiet sowie verstärkt im Bereich Velbert-Neviges Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durchgeführt. Speziell Motorradfahrende standen dabei im Fokus der Verkehrsüberwachung.

Aufgrund des guten Wetters hatten die Verkehrsspezialisten der Kreispolizei dabei ein erhöhtes Aufkommen von Motorradfahrenden auf den beliebten Ausflugsstrecken insbesondere im Nordkreis erwartet. Aber auch, weil sich Anwohner in den vergangenen Wochen über laute Motorräder und Raser beschwert hatten, setzte die Polizei bei ihren kreisweiten Kontrollen einen örtlichen Schwerpunkt an der Nordrather Straße in Velbert-Neviges.

Dabei gingen der Polizei Dutzende zu schnell fahrende Auto- bzw. Motorradfahrer ins Netz. Unrühmlicher Rekordhalter wurde am Freitagnachmittag ein 57 Jahre alter Motorradfahrer aus Wuppertal. Der Mann wurde - nach Toleranzabzug - an der Nordrather Straße in Neviges mit 152 Stundenkilometern gemessen - bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Die Folgen für den BMW-Fahrer: Ihn erwartet neben einem empfindlichen Bußgeld auch ein dreimonatiges Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr.

Neben der Schwerpunktkontrolle an der Nordrather Straße war die Polizei am vergangenen Wochenende jedoch auch im gesamten Kreisgebiet zur Verkehrsüberwachung im Einsatz - vornehmlich mit ihren Krad-Fahrern, wobei auch das so genannte "ProVida"-Krad der Kreispolizeibehörde Mettmann eingesetzt wurde. Bei dem seit vielen Jahren eingesetzten ProVida-Krad handelt es sich um ein speziell zur Verkehrsüberwachung umgerüstetes ziviles Motorrad der Kreispolizeibehörde Mettmann, welches in der Lage ist, Geschwindigkeitsüberschreitungen während der Fahrt festzustellen und beweiskräftig zu videografieren.

Insgesamt konnten durch den Einsatz des ProVida-Krads sieben zu schnell fahrende Verkehrsteilnehmer geahndet werden. Traurige Spitzenreiter waren hier zwei Autos auf Autobahnen im nördlichen Kreisgebiet: Der Fahrer eines Audi Q5 war auf der A 535 etwa 45 km/h zu schnell gefahren, auf der A44 war ein VW Polo knapp 40 km/h zu schnell unterwegs. Auch auf diese beiden Fahrer kommen nun empfindliche Geldbußen, Punkte in Flensburg sowie auf den Fahrer des Audis auch ein Monat Fahrverbot zu.

Weitere Verkehrskontrollen in den kommenden Wochen

Die Kreispolizeibehörde Mettmann kündigt schon heute weitere Verkehrskontrollen in den kommenden Wochen an. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es im Kreis Mettmann in der noch jungen Motorradsaison 2020 bereits zwei tote Motorradfahrer zu beklagen gibt, wird die Polizei auch bei künftigen Kontrollen verstärkt Motorradfahrende in den Fokus ihrer Verkehrsüberwachung nehmen. Erst am Samstagnachmittag (18. April 2020) war auf der Bissingheimer Straße in Ratingen ein 60 Jahre alter Duisburger Harley-Fahrer so schwer gestürzt, dass er später seinen Verletzungen in einem Krankenhaus erlag. Die Polizei berichtete darüber in ihrer Pressemeldung OTS 2004104 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4574772).

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell