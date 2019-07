Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Räder an Pkw abmontiert und entwendet

Neuhofen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 19.07., 16.00 Uhr, auf Samstag, 20.07.2019, 09.00 Uhr, wurden an einem in der Rehbachstraße geparkten VW Multivan alle vier Räder abmontiert und entwendet. Zuvor war das Fahrzeug auf Steine aufgebockt worden. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

