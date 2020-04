Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizist erwischt in Freizeit zwei Ladendiebe, Einbruch in Apotheke, Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Polizist erwischt in Freizeit zwei Ladendiebe

Vergangenen Donnerstag konnte ein Polizist der in seiner Freizeit einkaufen war, gegen 13:30 Uhr einen Mann beobachten, der in einem Discountermarkt in der Haller Straße eine kleine, im Kassenbereich angebotene Schnapsflasche einsteckte, ohne diese zu bezahlten. Der Mann verließ daraufhin das Geschäft und übergab die Flasche auf dem Parkplatz einem Begleiter. Neben dem Verlangen nach Hochprozentigem, verspürte der 36-jährige Schnapsdieb und sein 41-jähriger Komplize offenbar auch einen Bierdurst. Der 41-Jährige, welcher dem Polizisten aus dienstlichen Gründen bereits bekannt war, ging schnurstracks zum Lager eines nebenan gelegenen Getränkemarktes und entwendete dort von einer Palette eine Kiste Bier. Der Polizist gab sich den beiden Ladendieben daraufhin als Schutzmann zu erkennen und erklärte Ihnen die Festnahme. Er verständigte die Kollegen des Polizeireviers Crailsheim, welche sich dann der beiden annahmen. Auf die beiden durstigen Ladendiebe kommt ein Strafverfahren zu. Ob sie auf den Schock erst noch mal einen trinken mussten, ist nicht bekannt.

Crailsheim: Einbruch in Apotheke

Offenbar gewaltsam drang ein Unbekannter am Montagabend gegen 23:15 Uhr in die Räume einer Apotheke am Marktplatz ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Täter dort offenbar gezielt Medikamente. Die sofort alarmierte Polizei fuhr die Apotheke an, konnte jedoch niemanden feststellen. Eine Fahndung in der Innenstadt verlief ebenfalls negativ.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 21.04.2020, 20:30 Uhr und Freitag, 24.04.2020, 16:00 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz in der Roßfelder Straße abgestellter PKW der Marke Skoda von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Sachschaden an dem Skoda beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Blaufelden: Motorradfahrer bleibt trotz Sturz unverletzt

Am Montag gegen 15:15 Uhr war ein 63-jähriger Honda-Biker auf der K2677 in Richtung Emmertsbühl unterwegs. In einer Linkskurve kam er aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ins Schotterbankett. Letztlich landete er in einem angrenzenden Feld. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher mit rund 2.000 Euro beziffert werden kann. Der Biker blieb bei dem Sturz glücklicherweise unverletzt.

