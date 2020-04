Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Teure Renovierung - Auf frischer Tat ertappt - Unfallflucht - 9-Jähriger von Pkw erfasst - In Polizeigewahrsam genommen - Polizeibeamter verletzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Fahrzeug übersehen - 3000 Euro

Von einem Parkplatz kommend fuhr ein 20-Jähriger am Montagabend gegen 21.35 Uhr mit seinem Pkw VW Polo auf die Aalener Straße ein. Dabei übersah er den Pkw VW Passat eines 53-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Aalen: Fahrrad beschädigt

Zwischen 6.20 und 17.30 Uhr am Montag beschädigten Unbekannte das Fahrrad eines 33-Jährigen, das dieser am Fahrradständer in der Hirschbachstraße gegenüber des Bahnhofs abgestellt hatte. Die Täter versuchten das Fahrradschloss zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Der Fahrradrahmen wurde stark verbogen und der Hinterradreifen entwendet. Über den entstandenen Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag ereignete. Gegen 17 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Pkw Citroen die Kreisstraße 3289 von Arlesberg kommend in Richtung Hülen. An der Einmündung zur Landesstraße 1080 missachtete er die Vorfahrt eines 60-jährigen Hyundai-Fahrers, der bei dem folgenden Zusammenstoß leicht verletzt wurde.

Aalen-Unterkochen: Teure Renovierung

Durch ein Flugblatt motiviert, nahm ein 74-Jähriger am Mittwoch Kontakt zu einer Firma auf, die auf diese Weise Renovierungsarbeiten anbot. Aufgrund seines Anrufes erhielt der Mann dann am Mittwochmittag gegen 14 Uhr Besuch des Firmenchefs, der ihm einen Kostenvoranschlag für die Renovierung einer Holztreppe in Höhe von 3000 Euro vorlegte. Der 74-Jährige erteilte den Auftrag und absprachegemäß erschienen am Freitagmorgen zwei Arbeiter. Nachdem sie ihre Tätigkeit an der Treppe aufgenommen hatten, überzeugten sie den gutgläubigen Mann davon, dass auch der Flur einer Renovierung bedürfe. Die zusätzlichen Arbeiten veranschlagten die Männer mit noch einmal 2000 Euro. Weiter erklärten sie, dass sie soeben einen Anruf von ihrem Chef erhalten hätten und kurzfristig noch eine andere Baustelle aufsuchen müssten. "Hilfsbereit" boten sie an, die gesamte Rechnungssumme gleich in bar mitzunehmen und dafür das erforderliche Material einzukaufen. Der 74-Jährige holte daraufhin tatsächlich 5000 Euro von der Bank und übergab sie den Unbekannten, die am Samstag wiederkommen und weiterarbeiten wollten. Nachdem bis Montag niemand erschien und auch der Chef auf einmal telefonisch nicht mehr zu erreichen war, erstattete der 74-Jährige Anzeige. Beamte des Polizeipostens Oberkochen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Aalen-Wasseralfingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 45-Jähriger seinen Pkw Ford am Montagmittag gegen 13.30 Uhr auf der Wilhelmstraße anhalten. Ein 19-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Mercedes Benz auf, wobei ein Sachschaden von rund 600 Euro entstand.

Aalen: Auf frischer Tat ertappt

Kurz vor 13.30 Uhr am Montagmittag wurde ein 19-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Julius-Bausch-Straße beim Diebstahl ertappt. Der junge Mann hatte aus dem Regal eine Geldbörse im Wert von rund 50 Euro entnommen und diese in seine Hosentasche gesteckt. Der 19-Jährige wurde allein im Monat April sechsmal wegen Diebstahl zur Anzeige gebracht, so dass von ihm bereits eine Gewerbsmäßigkeit unterstellt werden kann.

Aalen: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken seines Pkw Opel beschädigte ein 42-Jähriger am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr einen vor dem Aalener Bahnhof abgestellten Pkw Opel, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfallflucht

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte, als er am Montag zwischen 13 und 18 Uhr ein Verkehrszeichen beschädigte, das auf einer Verkehrsinsel in der Dalkinger Straße aufgestellt ist. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: 9-Jähriger von Pkw erfasst

Unverletzt blieb ein 9 Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr ereignete. Von einem Parkplatz kommend, fuhr eine 40-Jährige mit ihrem Pkw VW auf die Bahnhofstraße ein. Hierbei übersah sie den 9-Jährigen, der auf dem rechten Gehweg herangefahren kam. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: In Polizeigewahrsam genommen

Nachdem sie im Freudental laut herumgeschrien hatte, sollte eine 32-Jährige am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr von Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd kontrolliert werden. Die deutlich betrunkene Frau beleidigte die Beamten und wehrte sich gegen sämtliche polizeilichen Maßnahmen. Nachdem sie sich nicht beruhigen ließ, wurde die Frau mit zur Dienststelle genommen, wobei sie heftige Gegenwehr leistete. Da sie sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde sie einem Arzt vorgestellt und anschließend in eine Klinik verbracht.

Schwäbisch Gmünd: Polizeibeamter verletzt

Durch einen Anrufer wurde der Polizei am Montagabend gegen 18.15 Uhr mitgeteilt, dass sich in der Taubentalstraße wohl mehrere Jugendliche zusammengefunden hatten, die dadurch allesamt gegen die Corona-Verordnung verstießen. Nachdem Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd die Örtlichkeit anfuhren, sahen sie rund 12 Jugendliche an einer Grillstelle, welche den Mindestabstand nicht einhielten. Beim Erkennen der Polizei stoben die Jugendliche auseinander und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Bei der Verfolgung eines 15-Jährigen stürzte ein Beamter in einem Bachbett, wobei er sich Verletzungen am Bein zuzog. Der 15-Jährige konnte gestellt werden; die Ermittlungen zur Feststellung der Personalien der anderen Jugendlichen wurden aufgenommen. Außer drei Streifenwagen des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd waren ein Fahrzeug der Polizeihundeführerstaffel sowie zwei Fahrzeuge der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Der verletzte Polizeibeamte wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Mit seinem Pkw VW Polo fuhr ein 43-Jähriger am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr auf die Straße An der Oberen Halde ein. Hierbei streifte er einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw BMW, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Lorch: Parkrempler

Auf rund 1500 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 61-Jähriger am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr verursachte, als er mit seinem Pkw Ford beim Ausparken einen in der Maierhofstraße abgestellten Pkw Lexus beschädigte.

Mutlangen: Bei Rot in den Kreuzungsbereich

Trotz für sie geltendes Rotlicht fuhr eine 21-Jährige am Montagnachmittag gegen 15 Uhr mit ihrem Fahrzeug in den Kreuzungsbereich B 298 / Spraitbacher Straße ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 82-Jährigen. Die alte Dame erlitt bei dem Unfall einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden; auch die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin wurden ärztlich untersucht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro.

