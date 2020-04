Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - An Haustür manipuliert - Schaukasten zerstört - Versuchter Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: An Haustür manipuliert

Bereits letzte Woche zwischen Dienstagabend und Donnerstagabend wurde an einer Haustür in der Rötharder Straße manipuliert. Es wurde vermutlich versucht die Haustür aufzuhebeln, was nicht gelang. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Aalen-Unterkochen: Schaukasten zerstört

Die Scheibe eines Schaukastens in der Heidenheimer Straße wurde vermutlich mittels einem Stein eingeworfen. Der Vorfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro entstand, ereignete sich zwischen Sonntag und Montag.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Am Montag um 14:45 Uhr wurde beobachtet, wie eine bislang unbekannte männliche Person ein Schild im Taubental mit einem roten Stift bemalte und dadurch Sachschaden verursachte. Der Mann mit grau-braunen Haaren wurde als etwa 185cm groß beschrieben. Er trug eine blaue Jeans, ein graues T-Shirt und schwarze Schuhe der Marke Vans. Zudem hatte er ein Tattoo am rechten Oberarm. Hinweise auf den Vandalen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Diebstahl

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen versuchten bislang unbekannte Diebe zwei Baucontainer in der Buchstraße aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Vor Ort konnte ein Werkzeug aufgefunden werden, mit welchem vermutlich versucht wurde die Baucontainer aufzuhebeln.

