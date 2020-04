POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand gegen Polizeibeamte - Gasflasche brannte - Mehrere Fahrzeuge zerkratzt - Motorradfahrer streiften sich - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Beamten des Aalener Polizeireviers fiel am Montagmorgen gegen 00.45 Uhr in der Stuttgarter Straße ein Radfahrer auf, der ohne Beleuchtung in Richtung Landratsamt unterwegs war. Aufgrund dieser Beobachtungen wurde der 22-Jährige in der Wilhelm-Merz-Straße angehalten und kontrolliert. Der junge Mann gab an, keinerlei Ausweisdokumente bei sich zu haben, weshalb ein Polizist den von ihm mitgeführten Rucksack durchsuchte. Dabei wurden Betäubungsmihttps://www.presseportal.de/blaulicht/ttel und Bargeld aufgefunden. Aus diesem Grund wurde dem Mann die vorläufige Festnahme erklärt. Der Aufforderung sich an die Seiten des Streifenfahrzeuges zu stellen, kam er nicht nach, auch sperrte er sich vehement gegen sämtliche polizeiliche Maßnahmen. Seine Bitte einen Anwalt anrufen zu dürfen, wurde entsprochen; allerdings nutzte er dieses Telefonat jedoch, um seinen Vater zu verständigen. Dieser traf kurze Zeit später vor Ort ein und ging sofort schreiend und in bedrohlicher Haltung auf einen Polizisten zu, der ihn heftig abwehren musste. Auch das Eintreffen einer zweiten Streifenbesatzung hielt den 52-Jährigen nicht von einem weiteren Angriff auf den Beamten ab. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht, wo ihm Handschließen angelegt werden mussten. Bei seinen Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte leicht verletzt; auch der 52-Jährige zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Er wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auf richterliche Anordnung wurde noch am frühen Morgen die Wohnung des 22-Jährigen durchsuchhttps://www.presseportal.de/blaulicht/t.

Aalen-Ebnat: Wildunfall

Auf der Ebnater Steige zwischen Ebnat und Unterkochen erfasste eine 30-Jährige am Montagmorgen gegen 00.15 Uhr mit ihrem Pkw Toyota ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier flüchtete nach dem Anprall in den angrenzenden Wald; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw Mercedes Benz beschädigte ein Autofahrer am Sonntagmittag kurz nach 14 Uhr ein am Ostalbklinikum aufgestelltes Verkehrszeichen, wobei eihttps://www.presseportal.de/blaulicht/n Sachschaden von rund 800 Euro entstand.

Westhausen: Radfahrerin bei Sturz verletzt

Bei einem Sturz zog sich eine 58 Jahre alte Pedelec-Fahrerin am Sonntagmittag mehrere Schürfwunden und eine Verletzung an der Schulter zu. Die Radlerin war mit ihrem Pedelec auf einem unbefestigten Weg im Waldstück zwischen Dalkingen und Westhausen in ein Schlagloch gefahren und gestürzt.

Hüttlingen: Gasflasche brannte

Mit 15 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Hüttlingen am Sonntagvormittag in die Straße Brünner aus. Dort war aus bislang unbekannter Ursache der Schlauch einer Gasflasche in Brand geraten. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden; Sachschaden entstand keiner.

Essingen: Kleiner Ursache - große Wirkung

Gegen 10.45 Uhr am Sonntagvormittag löste der Einbruchsalarm eines Baumarktes in der Margarete-Steiff-Straße aus. Beamte des Polizeireviers Aalen fuhren unverzüglich den vermeintlichen Tatort an und überprüften zunächst den Außenbereich. Nachdem ein verantwortlicher Schlüsselträger ebenfalls eingetroffen war, wurde auch der Eingangsbereich in Augenschein genommen. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei dem "Einbrecher" um einen Vogel handelte, der in die Dachverkleidung geschlüpft war und so den Alarm ausgelöst hatte.

Neresheim: Radfahrer übersehen

Ein verletzter Radfahrer und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag ereignete. Gegen 10.15 Uhr befuhr eine 45-Jährige mit ihrem Pkw Opel die Kreisstraße 3309 zwischen Maria Buch und Kösingen. An der Einmündung zur Kreisstraße 3301 übersah sie einen 39-jährigen Radfahrer, der seinerseits von rechts aus Richtung Hohlenstein angefahren kam. Sie erfasste den Radler mit ihrem Fahrzeug, wobei dieser zu Boden stürzte. Der 39-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er einen Sturzhelm. An seinem Rennrad brach der Rahmen, wodurch Totalschaden von rund 8000 Euro entstand.

Aalen-Wasseralfingen: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Auf rund 25.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den Unbekannte am Samstagabend zwischen 20 und 21.30 Uhr verursachten, als sie in der Jörg-Syrlin- und der Bismarckstraße acht Fahrzeuge zerkratzten. Anwohner hatten zur Tatzeit mehrere Jugendliche am Tatort gesehen, konnten jedoch keine Beschreibung abgeben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Motorradfahrer streiften sich

Auf der B 19 zwischen Abtsgmünd und Reichertshofen streiften sich am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr zwei 57 und 59 Jahre alte Motorradfahrer, wodurch beide auf die Fahrbahn stürzten. Der 57-Jährige musste nach dem Unfall zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden; der 59-Jährige konnte nach der Aufnahme des Sachverhalts weiterfahren. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Rosenberg: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall, bei dem ein 16-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr zwischen 16.45 und 17 Uhr mit seinem Krad die Landesstraße 1060 auf Höhe des Orrotsees. Hier überholte ein ihm nachfahrender Pkw trotz Gegenverkehr, wodurch der Zweiradfahrer von der Fahrbahn gedrängt wurde. Der 16-Jährige stürzte zu Boden; der Unfallverursacher, der mit einem weißen SUV Fahrzeug unterwegs war, fuhr unbeirrt davon. Bei dem entgegenkommenden Pkw soll es sich laut Aussagen des 16-Jährigen um ein graues Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, und der Fahrer des grauen Fahrzeuges werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen

Das Polizeirevier Ellwangen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Samstagabend eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die 42-Jährige befuhr gegen 23.30 Uhr die Schlossvorstadt von der Neunheimer Steige her in Fahrtrichtung Stadtmitte. Dort kam sie alleinbeteiligt zu Fall, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog. Die Frau trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 zu melden.

Ellwangen: Motorradfahrer übersehen

Im Einmündungsbereich Landesstraße 1060 / Ellwanger Straße übersah eine 59-Jährige am Samstagvormittag gegen 11.20 Uhr einen 40 Jahre alten Motorradfahrer. Sie erfasste den Zweiradfahrer mit ihrem Pkw wobei er zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.

Ellwangen: 40.000 Euro Sachschaden

Mit seinem Pkw Audi S 1 kam ein 49-Jähriger am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf der B 290 zwischen Jagstzell und Ellwangen nach rechts von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug zunächst gegen einen Baum prallte und von dort wieder auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Beim Befahren des Grünstreifens wurden hier mehrere Leitpfosten und ein Warnzeichen beschädigt. Bei dem Unfall, der sich kurz nach der Abzweigung Schönau ereignete, entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 40.000 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Bei Sturz am Kopf verletzt

Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr verständigten Anwohner der Klarenbergstraße die Polizei, nachdem ein Mann dort wohl die Treppe hinabgestürzt war und sich, obwohl er sich Verletzungen am Kopf zugezogen hatte, in seiner Wohnung eingeschlossen hatte. Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd öffneten die Wohnungstüre, nachdem der Bewohner auf Läuten, Klopfen und Rufen nicht gemeldet hatte. In der Wohnung fanden sie einen 55-Jährigen im Bett liegend auf, der stark aus einer Kopfwunde blutete und offenbar orientierungslos war. Der zudem deutlich betrunkene Mann wurde, um ihn schnellstmöglich einer ärztlichen Behandlung zuzuführen, von Polizeibeamten und Rettungssanitätern über drei Stockwerke nach unten getragen, von wo er dann mit dem Krankenwagen in die Stauferklinik gebracht wurde.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken ihres Pkw VW beschädigte eine 80-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 14.15 Uhr einen in der Bohlstraße abgestellten Pkw Smart, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Lorch: Wildunfall

Auf der B 29, Auf- bzw. Abfahrt Lorch erfasste ein 31-Jähriger mit seinem Pkw Suzuki am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh, wobei an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

