POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: E-Bike entwendet, unbekannte Randalieren in Obersontheim

Schwäbisch Hall (ots)

Obersontheim: Randalierende Personen

Im Zeitraum von Samstag, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 08:30 Uhr, zerstörten mehrere, bislang unbekannte Personen, im Friedhofsweg ein Verkehrszeichen. Des Weiteren zerstörten sie in der Gartenanlage "Schiessbach" mehrere Gartentore, Schuppentüren, Zäune, Geländer und Fenster. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unbekannt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973/5137 zu melden.

Schwäbisch Hall: E-Bike am Krankenhaus entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Fahrrad entwendet, das auf dem Fahrradstellplatz am Nordeingang des Klinikums abgestellt war. Das schwarze E-Bike "Bulls Green Mover" mit einer Rahmengröße von 28 Zoll war mit einem Schloss gesichert. Eine auffällige Besonderheit an dem Fahrrad ist der gebrochene Gelsattel, der mit Klebeband umwickelt ist. Zeugenhinwiese werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Tel.: 0791 4000 erbeten.

