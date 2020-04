Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und betrunkene Fahrer

Aalen (ots)

Aalen: Transporter zu hoch für Tiefgarageneinfahrt

Die 22-jährige Fahrerin eines Ford Transits verursachte am Samstag, um 20:30 Uhr, beim Einfahren in eine private Tiefgarage in der Leibnizstraße das Einfahrtstor. Der Transporter war zu hoch für die Einfahrt und streifte mit seinem Dach das Tor. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 18.000 Euro.

Mögglingen: Fahrübungen unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol, ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagmorgen, um 02:00 Uhr, wurde eine 18-jährige Pkw-Lenkerin durch Fahrübungen auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße auffällig. Sie wurde einer Kontrolle unterzogen. Das Ergebnis der Überprüfung war, dass sie nicht nur ohne die erforderliche Fahrerlaubnis fuhr, sondern zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Auf die junge Frau kommt nun ein Strafverfahren zu.

Heubach: Trunkenheitsfahrt

Nachdem einem 54-jährigen Rollerfahrer am Samstag, um 18:35 Uhr, mehrere Versuche einen Ackerschlepper zu überholen misslangen, wurde er in der Gmünder Straße einer Kontrolle unterzogen. Die Atemalkoholüberprüfung ergab 2,12 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

Schwäbisch Gmünd: Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, gegen 13:20 Uhr, fiel einer Streife auf der B29 zwischen Mögglingen und Schwäbisch Gmünd-Zimmern ein Daimler-Benz, E-Klasse, auf. Der 63-jährige Fahrer fuhr in erheblichen Schlangenlinien in Richtung Schwäbisch Gmünd. Bei der anschließenden Kontrolle konnten 1,14 Promille in der Atemluft festgestellt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf dem Mann kommt ein Strafverfahren zu.

