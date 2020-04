Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung

Aalen (ots)

Rems-Murr-Kreis

Leutenbach: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Freitag um 18:15 Uhr fuhr ein 50 -jähriger Audi-Fahrer in der Jahnstraße beim Wenden rückwärts gegen eine Straßenlaterne und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall wurde durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet, welcher das Polizeirevier Winnenden informierte. Der Unfallverursacher konnte an dessen Wohnanschrift durch die Polizeistreife angetroffen werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass dieser deutlich alkoholisiert war. Der Audi-Fahrer musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Der Sachschaden beträgt 1.000 Euro.

Ostalbkreis

Essingen: Pkw gegen Hausmauer

Am Freitag um 21:45 Uhr befuhr ein 51 -jähriger Lenker eines Pkw-Fiat die Albstraße in Lauterburg von Bartholomä in Richtung Essingen. Kurz nach der Einmündung zur Straße Talblick kommt dieser aufgrund eines heftigen Hustenanfalls nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und durchbrach eine Buchenhecke. Im Anschluss kollidierte er frontal gegen einen Anbau eines Wohnhauses. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Schaden am Anbau des Wohnhauses beträgt 2.000 Euro.

Landkreis Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall: Betrunkene Pkw-Lenkerin verursacht mehrere Unfälle

Am Freitag um 16:40 Uhr befuhr eine 58 -jährige Fahrerin eines Pkw-Renault die Gelbinger Straße in Richtung Langer Graben. In der Gelbinger Gasse fuhr sie aufgrund erheblicher alkoholischer Beeinflussung frontal auf einen Steinpoller. Die betrunkene Pkw-Lenkerin setzte ihr Fahrt fort und kollidierte kurz darauf frontal mit einem Gartenzaun. Im Anschluss fuhr sie rückwärts in den Langen Graben ein und stieß dort mit einem ordnungsgemäß auf dem Langen Graben in Richtung Crailsheim fahrenden 55 -jährigen Peugeot-Fahrer zusammen. Hierbei wurde die Pkw-Lenkerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt 11.000 Euro. Die Unfallverursacherin musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

Ilshofen: Rollerfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Am Freitagabend um 20:10 Uhr befuhr ein 43 -jähriger Roller-Fahrer die Ilshofener Straße in Eckartshausen in Richtung Ilshofen. Nach dem Ausgang einer leichten Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache ins Schlingern, verlor die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und stürzte. Durch den Sturz wurde der Roller-Fahrer schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Der Sachschaden am Roller beträgt 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell