Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winterbach: Jugendlicher Drogendealer kontrolliert

Winterbach (ots)

Gegen 18:45 Uhr wollten Beamte des Schorndorfer Polizeireviers am Donnerstagabend einen Jugendlichen auf dem Schulhof der Lehenbachschule einer Personenkontrolle unterziehen. Als der Teenager die Polizei erkannte, ergriff er die Flucht, konnte aber schließlich auf dem Winterbacher Friedhof gestellt und kontrolliert werden. Da sich schnell der Verdacht ergab, dass der 16-Jährige Betäubungsmittel dabeihaben könnte, wurde er körperlich durchsucht. Dabei fanden die Ordnungshüter mehrere Plomben mit Cannabis auf. Nachdem die Staatsanwaltschaft Stuttgart hierüber in Kenntnis gesetzt wurde, wurde die Durchsuchung des elterlichen Wohnhauses beim Bereitschaftsrichter beantragt und von dort angeordnet. Anschließend wurde das Haus in Winterbach durchsucht. Neben weiteren verbotenen Gegenständen fanden die Beamten insgesamt ca. 100 Gramm Cannabis auf und beschlagnahmten diese. Auf den jungen Mann, der nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, kommt nun ein Strafverfahren zu.

