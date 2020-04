Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand eines landwirtschaftlichen Guts, Diebstahl eines E-Mobils für körperlich behinderte Menschen, Unfallflucht

Aalen (ots)

Fichtenau: Unfallflucht

Eine 61 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte am Freitag gegen 11 Uhr in der Marktstraße mit ihrem PKW in einer Hofeinfahrt wenden. Dabei unterlief ihr ein Fahrfehler und ihr Wagen stieß mit der Fassade einer dortigen Garage zusammen. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die Unfallfahrerin unerlaubt von der Örtlichkeit. Dabei wurde Sie von einem Zeugen beobachtet. Eine Überprüfung ergab einen Unfallschaden am Fahrzeug der Frau. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der Schaden an der Garage kann noch nicht beziffert werden. Der Unfallfahrerin droht nun ein Strafverfahren.

Blaufelden: Elektromobil für körperlich Behinderte entwendet

Zwischen Donnerstag, 19:30 Uhr und Freitag, 70:15 Uhr haben Unbekannte ein vierrädriges Elektromobil der Marke Shoprider für körperlich behinderte Menschen entwendet. Das Fahrzeug war über Nacht auf dem Gehweg in der Langenburger Straße abgestellt gewesen. Vermutlich wurde für den Abtransport des Fahrzeuges ein Anhänger oder ein Lieferwagen benutzt.

Das 6 km/h-schnelle Fahrzeug hat eine rot/schwarze Lackierung, einen grauen Fahrersitz mit Rückenlehne, graue Fußmatten und Reifen und einen schwarzen Einkaufskorb an der Front.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925 010.

Frankenhardt-Oberspeltach: Brand auf ehemaligem landwirtschaftlichem Gut

Auf dem Gelände eines ehemaligen landwirtschaftlichen Gutes in der Oberspeltacher Hauptstraße kam es am Freitag gegen 12:00 Uhr zu einem Brand. Ein dortiger Holzschuppen, sowie eine Garage brannten nieder. Durch das Feuer wurde auch das leerstehende Wohnhaus, sowie die angrenzende Scheune in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren aus Frankenhardt und Crailsheim waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 43 Kräften vor Ort im Einsatz. Der bei dem Brand verursachte Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 70.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell