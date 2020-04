Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Roller entwendet, Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen, Brand eines Holzschuppens, Entenküken gerettet u.a.

Rem-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Roller entwendet

Zwischen Mittwochabend, 18:30 Uhr und Donnerstagnachmittag, 15:15 Uhr wurde ein in der Fuggerstraße abgestellter Roller der Marke Keeway entwendet. Hinweise zum Verbleib des Motorrollers nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Hegnach: Unfall auf Supermarktparkplatz

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelladens in der Oeffinger Straße am Donnerstag, kurz vor 12 Uhr. Ein 38 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit übersah beim Ausparken die hinter ihm fahrende 59-jährige Daimler-Fahrerin und kollidierte mit dieser.

Remshalden-Grunbach: Aufgefahren

Ein 63 Jahre alter Citroen-Fahrer befuhr am Donnerstag, gegen 17:50 Uhr die Lindenstraße und bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 53-jährige VW-Fahrer bremsen musste. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Winnenden: Schaukel beschädigt

Gegen 21:15 Uhr rückte die Feuerwehr am Donnerstagabend mit neun Einsatzkräften zu einem Spielplatz in der Silberpappelstraße aus, da dort das Gestell einer Schaukel kokelte. Laut Zeugenaussagen hielten sich zuvor mehrere Jugendliche auf dem Spielplatz auf und rannten anschließend davon. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Berglen-Birkenweißbuch: Brand eines Holzschuppens

Kurz nach Mitternacht wurden Polizei und Feuerwehr darüber informiert, dass in der Hornbergstraße ein Holzschuppen brennt. Die Freiwillige Feuerwehr Berglen war schnell vor Ort, konnte ein vollständiges Abbrennen des Schuppens allerdings nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 10.000 Euro. Zur Brandursache liegen derzeit noch keinerlei Informationen vor, das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Waiblingen: Feuerwehr und Polizei retten Entenküken

Zu einem tierischen Einsatz kam es am Donnerstag kurz nach 17:00 Uhr für die Feuerwehr und die Polizei in Waiblingen. Verkehrsteilnehmer meldeten auf der Alten Bundesstraße mehrere quer umher watschelnde Entenküken. Die Beamten des Polizeireviers Waiblingen konnten acht kleine Entenküken auf der Fahrbahn ausmachen. Ein vorbeifahrender Autofahrer reichte den Beamten einen Karton, in den die Beamten die kleinen Federtiere setzten. In einem neben der Straße befindlichen Kanal entdeckten die Ordnungshüter dann ein weiteres Entenküken, welches dank der Unterstützung seitens der Feuerwehr Waiblingen mit schwerem Gerät aus seiner misslichen Lage befreit wurde. Dafür musste die Straße kurzzeitig halbseitig gesperrt werden. Einer der eingesetzten Beamten möchte auf diesem Wege den vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern ein Lob aussprechen. Alle Autofahrer fuhren während der Rettung sehr vorsichtig, sodass weder die Tiere, noch die eingesetzten Beamten gefährdet wurden. Da die Entenmutter leider nirgendwo zu finden war, nahmen die Beamten die kleinen Küken zunächst mit zur Dienststelle, wo sie später dem örtlichen Tierschutzverein übergeben wurden. Dort werden die Kleinen nun aufgepäppelt und können hoffentlich bald wieder in die Freiheit entlassen werden.

Allmersbach im Tal: Diebstahl von Fichtenholz - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 01.03.2020 und dem 22.04.2020 wurden aus einem Waldstück im Bereich Heutensbach zwischen der L 1080 und der Rudersberger Straße insgesamt 16 Festmeter Fichtenholz entwendet. Die einzelnen Stämme waren jeweils ca. 5 Meter lang. Der wirtschaftliche Schaden beträgt ca. 700 Euro.

Aufgrund der Menge sowie der Länge der Holzstämme muss davon ausgegangen werden, dass das Holz mit einem Holzrückfahrzeug abtransportiert wurde.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 352623 zu melden.

Schorndorf: Auto zerkratzt

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 11:50 Uhr wurde ein in der Lederstraße geparkter Audi TT von einem bisher unbekannten Täter auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegen.

Weinstadt: Pkw contra Traktor

Ein Leichtverletzter sowie rund 9000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen, gegen 7:15 Uhr im Bereich der Cannonkreuzung. Ein 21-jähriger Traktorfahrer und eine 54-jährige BMW-Fahrerin fuhren die Schorndorfer Straße aus Großheppach kommend in Richtung Endersbach entlang. Die BMW-Fahrerin ordnete sich vor der Kreuzung links ein, um nach links in die Cannonstraße abzubiegen. Der Traktorfahrer befand sich zunächst auf der Geradeausspur, wechselte dann nach links, um ebenfalls links abzubiegen und übersah hierbei den neben ihm fahrenden BMW. Der Unfallverursacher selbst war nach der Kollision kurzzeitig in seinem Traktor eingeklemmt, wurde aber bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte befreit. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Traktor war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Straße musste im Bereich der Unfallstelle für ca. 45 Minuten beidseitig komplett gesperrt werden.

Kernen im Remstal: Motorradunfall

Am Donnerstag gegen 18 Uhr befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer die Landesstraße 1199 auf Höhe des Stettner Sattels. Dabei kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und auf den Seitenstreifen. Das Motorrad touchierte die Leitplanke, worauf der Fahrer ins Schleudern geriet und zu Fall kam. Ein nachfolgender Autofahrer leistete dem leicht verletzten Motorradfahrer erste Hilfe bis der Rettungsdienst eintraf und den Motorradfahrer in eine Klinik einlieferte. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Fellbach-Schmiden: Zeugen gesucht

Rund 100 Euro Sachschaden hinterließen bislang unbekannte Täter an einem in der Friedrichstraße geparkten BMW. Im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr und 13 Uhr wurde am Donnerstag die Scheibe der Beifahrertüre des Pkw eingeschlagen.

Zeugen hierzu melden sich bitte beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711-57720.

Fellbach: Zeugen gesucht II

500 Euro Sachschaden entstanden an einem in der Eisenbahnstraße geparkten Hyundai in der Zeit von Mittwoch 8 Uhr bis ca. 18.20 Uhr. An dem Pkw wurde die Heckklappe in einer Läng von 94 cm mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Wer hierzu Angaben machen kann, meldet sich unter der Telefonnummer 0711-57720 beim Polizeirevier Fellbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell