POL-AA: Ostalbkreis: 10.000 Euro Sachschaden bei Fahrzeugbrand - Unfallflucht - Radler bei Sturz verletzt - 11-Jähriger lebensgefährlich verletzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Bopfingen: Unfallflucht

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf einem Feldweg entlang der B 29 zwischen Bopfingen und Aufhausen ereignete, wurde ein 22-Jähriger schwer verletzt. Der junge Mann war zur Unfallzeit zu Fuß auf dem unbeleuchteten Verbindungsweg auf Höhe eines Lkw-Parkplatzes unterwegs, wo er von einem Radfahrer erfasst und zu Boden gestoßen wurde. Der 22-Jährige hatte den Radfahrer nicht gesehen, da dieser ohne Beleuchtung unterwegs war. Der verletzte Mann verständigte seinen Angehörigen; bis zu deren Eintreffen blieb der Radfahrer an der Unfallstelle. Seine Personalien wollte er nicht preisgeben; die Handynummer die er nannte, stellte sich später als falsch heraus. Der 22-Jährige erlitt diverse Prellungen und Verletzungen im Mund, außerdem verlor er bei dem Unfall zwei Zähne. Der Radfahrer ist ca. 16 bis 17 Jahre alt und hat blonde lockige Haare. Das von ihm mitgeführte Rad war ein älteres Modell. Die Kette, die von einem Plastikgehäuse umgeben war, sprang bei dem Unfall heraus, so dass der Unbekannte das Rad schieben musste. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Westhausen: 10.000 Euro Sachschaden bei Fahrzeugbrand

Beim Abfahren von der A7 in Fahrtrichtung Bopfingen bemerkte ein 24-Jähriger, der mit einem Holztransporter unterwegs war, Feuer im Motorraum seines Fahrzeuges. Der junge Mann stellte den Lkw auf einem Feldweg entlang der B 29 ab und verständigte die Feuerwehr, welche mit 15 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen anrückte und den Brand löschte. Der 24-Jährige blieb unverletzt, der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Aalen: Parkrempler

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr, als eine 20-Jährige beim Ausparken ihres Pkw Ford einen in der Wiener Straße abgestellten Pkw VW beschädigte.

Ellwangen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3223 zwischen Haisterhofen und Neunstadt erfasste ein 36-Jähriger am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr mit seinem Pkw Mercedes Benz ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier flüchtete nach dem Anprall in das angrenzende Gelände; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

Mutlangen: Aufgefahren

Wegen eines Rettungswagens, der mit Sondersignal in den Kreuzungsbereich auf der B 298 Höhe bei der dortigen Tankstelle einfuhr, musste eine 65-Jährige ihren Pkw Fiat am Donnerstag gegen 17.30 Uhr anhalten. Eine 41-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Skoda auf, wobei ein Sachschaden von rund 4500 Euro entstand.

Iggingen: Aufgefahren II

Zu spät erkannte eine 32-Jährige am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr, dass ein vor ihr fahrender Pkw BMW am Kreisverkehr Leinzeller Straße / Brainkofer Straße verkehrsbedingt angehalten hatte und fuhr mit ihrem Pkw VW auf das stehende Fahrzeug auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch die 34 Jahre alte Fahrerin des BMW blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 14 und 20 Uhr einen in der Eutighofer Straße abgestellten Pkw Mercedes Benz. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von rund 3000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Radler bei Sturz verletzt

Nach einem Sturz musste ein 94 Jahre alter Radfahrer am Donnerstagnachmittag ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der betagte Mann befuhr gegen 16 Uhr mit seinem E-Bike den Radweg entlang des Remsparks. Als er am Kreisverkehr offenbar versuchte, die Verkehrslage zu erfassen, wurde er abgelenkt und fuhr anstatt auf dem Radweg über den angelegten Parkplatz. Hier fuhr er gegen die Randsteinbegrenzung und stürzte vornüber auf den Gehweg.

Gschwend: Unfall beim Überholen

Mit seinem Pkw Ford setzte ein 29-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der Landesstraße 1080 zwischen Mittelbronn und Seifertshofen zum Überholen mehrerer vorausfahrender Fahrzeuge an. Dabei übersah er, dass ein 58-Jähriger mit seinem Pkw Ford bereits am Überholen war, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall, bei dem Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand, unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Kreisstraße 3329 zwischen Schwäbisch Gmünd und Radelstetten kam ein 27-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 15.20 Uhr mit seinem Pkw Renault nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die dortigen Leitplanken. Der Pkw wurde hierbei auf die Planken "balanciert" und fuhr rund 50 Meter weiter, ehe er wieder auf die Straße gelangte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren in den Baldungskreisel missachtete eine 44-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 9.40 Uhr die Vorfahrt eines 61-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw Toyota entstand ein Gesamtschaden von rund 6500 Euro.

Iggingen: 11-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde ein 11-Jähriger am Donnerstag gegen 17.40 Uhr lebensgefährlich verletzt. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad hinter seinem Vater auf der Verlängerung der Kreisstraße 3267 von Zimmern in Richtung Böbingen. An der Überführung zur B 29 wollten die beiden anschließend weiter in Richtung Iggingen fahren. Der 11-Jährige fuhr jedoch aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur, wo er frontal vom entgegenkommenden Pkw Seat eines 28-Jährigen erfasst wurde. Der Bub prallte mit dem Kopf auf die Frontscheibe und wurde anschließend rund 5 Meter weit nach vorne geschleudert. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5500 Euro.

Lauchheim: Kradlenker gestürzt

Kurz vor 15.30 Uhr am Donnerstagnachmittag befuhr ein 46-Jähriger mit seiner Kawasaki die Bahnhofstraße zwischen Lauchheim-Hülen und Ortsmitte Lauchheim. Aus bislang unbekannter Ursache kippte er plötzlich nach rechts und stürzte zu Boden. Möglicherweise waren gesundheitliche Probleme die Ursache des Unfalls. Der 46-Jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt; an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Westhausen: Fahrzeug übersehen

Von einem Feldweg kommend, bog ein 40-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr nach links auf die Kreisstraße 3203 ein. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw Subaru einer 49-Jährigen und streifte diesen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 15.500 Euro; beide Fahrer blieben unverletzt.

