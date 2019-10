Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Autodiebe verjagt

Borken (ots)

Geflüchtet sind zwei Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Borken: Die Täter hatten versucht, einen Wagen zu stehlen. Das Fahrzeug hatte an der Bertha-von-Suttner-Straße gestanden. Gegen 03.10 Uhr hatte der Hund des Besitzers angeschlagen und dieser hatte daraufhin nach dem Rechten gesehen. Als der Mann die Unbekannten ansprach, liefen sie weg. Beide Täter waren circa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet; einer trug eine weiße Wollmütze. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

