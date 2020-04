Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Bäckerei und Metzgerei - Holz entwendet - Pkw contra Linienbus - Aufbruch von Gartenhütten - Sonstiges

Aalen (ots)

Waiblingen: Pkw contra Linienbus

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw am Donnerstagvormittag auf der Alten Bundesstraße. Ein 58 Jahre alter Busfahrer übersah gegen 10:15 Uhr beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen den neben ihm fahrenden Pkw Daimler eines 19-Jährigen und kollidierte mit diesem. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, es wurde niemand verletzt.

Fellbach: Beim Fahrstreifenwechsel Auto übersehen

Ein 36 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr die Stuttgarter Straße und wollte auf Höhe der Steinbeisstraße vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er den rechts neben ihm fahrenden Toyota einer 47-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Backnang: Unfall auf Supermarktparkplatz

Beim Rückwärtsausparken auf einem Parkplatz in der Industriestraße übersah eine 70 Jahre alte Nissan-Fahrerin den hinter ihr befindlichen Hyundai einer 21-Jährigen und kollidierte mit diesem. Rund 3500 Euro Sachschaden sind hier die Bilanz.

Allmersbach im Tal-Heutensbach: Holz entwendet

Etwa 16 Festmeter Fichtenholz im Wert von ca. 700 Euro wurden zwischen dem 01.03. und dem 22.04.2020 im Wald am Benzklingensträßle entwendet. Die Stämme waren etwa 5 Meter lang. Zum Abtransport muss deswegen ein Holzrückfahrzeug verwendet worden sein. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Weissach unter der Rufnummer 07191/352624 entgegen.

Auenwald: Einbruch in Bäckerei und Metzgerei

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 18:45 Uhr und 04:50 Uhr wurde die Schiebetüre des Kundeneingangs zu einer Bäckerei in der Lippoldsweiler Straße aufgehebelt und anschließend der Verkaufsraum sowie der Aufenthaltsraum durchwühlt. Es wurde etwa 240 Euro Bargeld entwendet. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

In einer danebenliegenden Metzgereifiliale wurde in derselben Nacht ebenfalls eingebrochen. Auch hier wurde die Schiebetür des Kundeneingangs aufgehebelt. Anschließend brachen der oder die Täter einen Münzautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Der Gesamtschaden wird hier auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 / 9090 entgegen.

Auenwald: Aufbruch von Gartenhütten

In der Auenstraße wurde am Donnerstagmorgen um kurz vor 10 Uhr festgestellt, dass zwei Geschirrhütten aufgebrochen wurden. Aus den Hütten wurde nichts entwendet. Hinweise erbittet der Polizeiposten Weissach unter der Rufnummer 07191 / 352613.

