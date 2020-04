Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Missverständnis sorgt für Polizei-Großeinsatz, Sachbeschädigungen, Radmuttern gelöst u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Korb: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine leichtverletzte Autofahrerin, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sowie rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, gegen 17 Uhr an der Einmündung der Anschlussstelle B 14 / Kreisstraße 1911. Ein 58 Jahre alter Fiat-Fahrer wollte nach links in Richtung Winnenden abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt einer von rechts kommenden 21-jährigen Fiat-Fahrerin. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw zog sich die junge Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Beide Pkw mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden.

Remshalden: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwoch einen in der Alfred-Klingele-Straße geparkten Hyundai und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am geparkten Pkw wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden-Grundbach: Missverständnis sorgt für Polizei-Großeinsatz

Kurz nach 19 Uhr wurde der Polizei am Mittwochabend mitgeteilt, dass es am Bahnhof zu einer Bedrohung gekommen sein soll, bei der evtl. auch eine Schusswaffe im Spiel wäre. Aufgrund dieser Meldung rückte die Polizei mit mehreren Streifen der umliegenden Polizeireviere zum Grunbacher Bahnhof aus. Letztlich stellte sich heraus, dass der Anrufer die Information nur vom Hörensagen wusste und es sich um ein Missverständnis gehandelt hat. Dennoch hat der Polizeiposten Remshalden die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Sachverhaltes aufgenommen.

Winterbach: Jugendliche Randalierer richten Sachschaden an

Gegen 1:20 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Nacht auf Donnerstag, wie mindestens drei Jugendliche zunächst mehrere Holzbretter der Umzäunung eines Spielplatzes in der Lerchenstraße abrissen und diese anschließend auf einem nahe gelegenen Verbindungsweg in Brand setzten. Hierdurch wurde neben der Umzäunung selbst auch der Asphalt beschädigt. Zudem warfen die Teenager Flaschen gegen Straßenlaternen und beschädigten diese ebenfalls. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Feuerwehr Winterbach war mit sechs Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise auf die bisher unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegen.

Weissach im Tal: Einbruch in Bäckerei

Zwischen Mittwochabend, 18:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 04:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher in eine Bäckereifiliale in der Friedensstraße ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Im Ladengeschäft wurde alles durchwühlt und wohl vergeblich nach Diebesgut gesucht. Im Verkaufsraum wurden zwei leere Kassen aus der Halterung gerissen und komplett entwendet. Anschließend verließen die Einbrecher die Bäckerei über den Hintereingang. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 / 9090 entgegen.

Backnang: Unfall beim Überholen

Am Mittwoch um kurz vor 14:30 Uhr wollte in der Maubacher Straße ein 27-jähriger Opel-Fahrer einen vorausfahrenden PKW Nissan eines ebenfalls 27-Jährigen überholen, welcher zu diesem Zeitpunkt nach Links auf ein Grundstück einfahren wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Backnang: Radmuttern gelöst

Zwischen dem 06.04. und dem 19.04.2020 wurde an einem PKW Daimler-Benz, welcher in der Salzburger Straße abgestellt war, am linken hinteren Rad alle fünf Radmuttern gelöst. Der PKW-Lenker stellte während der Fahrt ein Fahrgeräusch fest und konnte rechtzeitig sein Fahrzeug abstellen, so dass kein schädigendes Ereignis eintrat.

Backnang: Unfallflucht

Beim rückwärts Ausparken beschädigte am Mittwoch um kurz vor 21 Uhr eine 36-jährige BMW-Fahrerin einen ordnungsgemäß im Rietenauer Weg geparkten PKW Mini, so dass ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand. Nach dem Unfall entfernte sich die BMW-Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund einer Zeugenaussage konnte die Flüchtige jedoch schnell ermittelt werden.

Fellbach: Gartenhaus fängt Feuer

Von der Feuerwehr Schmiden, die mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort waren, wurde am Mittwoch um kurz nach 20:30 Uhr ein Gartenhaus in einem Flurstück zwischen der K1910 und der K9500 gelöscht. Gegen 19 Uhr wurde auf dem Grundstück heiße Kohle entsorgt, welche zunächst ein Gebüsch entzündete. Anschließend griff das Feuer auf die Gartenhütte über. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Fellbach-Oeffingen: Wer hat etwas beobachtet?

Am Mittwoch zwischen 20:30 Uhr und 21 Uhr wurde im Bereich der Hegnacher Straße und der Geschwister-Scholl-Straße ein verwirrter Mann mit einem Hund gemeldet, welcher mit einem Fahrrad in dem Bereich unterwegs war. Durch eine Polizeistreife konnte der Mann gegen 21:15 Uhr angetroffen und kontrolliert werden. Er stand deutlich unter Alkoholbeeinflussung und wies eine Kopfverletzung auf. Zeugen, welche die Person beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 zu melden.

Fellbach: Auffahrunfall

Am Mittwoch um kurz nach 15 Uhr musste ein 58-jähriger Lenker eines PKW Daihatsu an einem Fußgängerüberweg des Kreisverkehrs in der Burgstraße anhalten. Ein nachfolgender 20-jähriger BMW-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1300 Euro.

