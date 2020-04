Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere Unfälle

Crailsheim: Motorradfahrer leicht verletzt

Kurz nach 22:00 Uhr befuhr ein 36 Jahre alter Yamaha-Biker den Kreisverkehr an der Willy-Brandt-Straße. Ein 20 Jahre alter Opel-Fahrer übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den Motorradfahrer. Dies erkannte der Motorradfahrer, leitete eine Notbremsung ein und kam dabei zu Fall. Dabei wurde der 36-jährige Biker leicht verletzt. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Satteldorf: Auto streift Pflug

Gegen 22:30 Uhr am Mittwoch war ein 31 Jahre alter Opel-Fahrer auf der K2506 in Richtung Bronnholzheim unterwegs. In einer Kurve kam ihm dabei ein 20-Jähriger mit einem Traktor und angehängtem Pflug entgegen. Aufgrund der schmalen Fahrbahn streifte der Opel den Pflug bei der Vorbeifahrt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Crailsheim: Auffahrunfall

Am Mittwoch gegen 11:30 Uhr bog eine 19 Jahre alte Frau mit ihrem Ford Focus von der Goethestraße in die Worthingtonstraße ab. Dort erkannte sie einen verkehrsbedingt wartenden Ford Kuga einer 54-Jährigen zu spät und fuhr auf den SUV auf. Insgesamt entstand bei dem Auffahrunfall ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch kurz vor 19:00 Uhr befuhr eine 35-Jährige mit einem PKW der Marke Mercedes Benz die L1066 in Richtung Schwäbisch Hall. Dabei kam ihr ein Streifenwagen entgegen. Die Beamten entschieden sich das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen und wendeten daraufhin ihren Dienstwagen. Die Frau erkannte dies offenbar und beschleunigte daraufhin den Mercedes. Als der Streifenwagen zu dem Mercedes aufschließen konnte, ignorierte die 34-Jährige zunächst sämtliche Anhaltezeichen. Erst auf Höhe der Abzweigung Eltershofen heilt sie ihren Wagen an. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Anzeichen, dass die Frau unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Eine geringe Menge Drogen konnten bei ihr gefunden werden. Auch ergab eine Überprüfung, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ferner gab sie an, das Fahrzeug unerlaubt in Gebrauch genommen zu haben. Ihr droht nun ein Strafverfahren.

Wolpertshausen: Unfallflucht

Zwischen Dienstag, 18:30 Uhr und Mittwoch 14:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken oder Rückwärtsfahren in der Straße Kelterberg einen dort geparkten BMW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Sachschaden an dem BMW beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht II

Ein zwischen Mittwoch, 13:00 Uhr und 19:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Tierbedarfgeschäfts in der Stuttgarter Straße abgestellter PKW der Marke Opel wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der verursachte Schaden an dem Opel beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich mit Hinweisen zum Verursacher unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

