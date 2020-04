Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Raub in Taxi und Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Raub in Taxi

Eine 58 Jahre alte Taxifahrerin hatte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen männlichen Fahrgast. Den sie zu einem Discountermarkt in der Dr.-Bareilles-Straße befördern sollte. Als das Taxi gegen 0:30 Uhr am Zielort eintraf, schien der 30-jährige Fahrgast zunächst die Fahrt bezahlen zu wollen. Plötzlich griff er die Taxifahrerin jedoch an und versuchte ihren Geldbeutel zu entwenden. Die Frau wehrte sich, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Mann den Geldbeutel erbeutete und damit flüchtete. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der mutmaßliche Täter in der Geschwister-Scholl-Straße angetroffen und festgenommen werden. Der polizeibekannte Mann musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu.

Crailsheim: Unfall beim Rangieren

Am Dienstag kurz vor 19:00 Uhr wollte ein 32 Jahre alter Audi-Fahrer rückwärts aus einer Parklücke auf einem Parkplatz in der Haller Straße ausfahren. Dabei übersah der Mann einen hinter seinem Auto vorbeifahrenden Ford eines 50-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Parkplatzrempler entstand hoher Sachschaden von rund 14.000 Euro. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Dienstag zwischen 8:00 Uhr und 16:30 Uhr einen auf einem Firmenparkplatz in der Karl-Kurz-Straße geparkten Daimler-Benz. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Mercedes.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Rosengarten: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Mittwochvormittag kurz nach 9:00 Uhr befuhr eine 53 Jahre alte Audi-Fahrerin die K2596 von Hirschfelden in Richtung Wilhelmsglück. In einer Linkskurve kam sie zu weit nach links und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Daimler-Chrysler einer 69-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

