POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche & Verkehrsunfall auf der B14

Waiblingen: Einbruch in Maschinenraum des Berufsbildungswerkes

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen Dienstag, 16:30 Uhr und Mittwoch, 7:30 Uhr Zutritt zum Maschinenraum des Berufsbildungswerkes in der Steinbeisstraße und entwendeten aus diesem diverse Werkzeuge im Gesamtwert von über 4000 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Fellbach: Versuchter Einbruch in Jugendhaus

Zwischen Dienstag, 16:10 Uhr und Mittwoch, 7:15 Uhr wurden mehrere Scheiben des Jugendhauses in der Esslinger Straße eingeworfen und zudem versucht, eine Türe aufzubrechen. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Einbrecher allerdings nicht ins Gebäude, hinterließen allerdings Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach telefonisch unter der 0711 57720 entgegen.

Backnang: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ein 76 Jahre alter Toyota-Fahrer befuhr am Mittwoch, gegen 8:20 Uhr die B14 von Strümpfelbach kommend in Richtung Backnang. An der Einmündung zum Industriegebiet Lerchenäcker bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrende 57 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo abbremste und fuhr dieser auf. Die Polo-Fahrerin wurde beim Aufprall leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

