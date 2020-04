Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Meiselhammer - Sachbeschädigung von Tannenbaum - Diebstahl - Kleidercontainer in Brand gesetzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall

Nachdem ein 20-jähriger Hyundai-Lenker am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Gartenstraße nach links auf die Friedrichstraße eingebogen war, fuhr er auf Höhe des Reichsstädter Markt auf den vor ihm abbremsenden PKW VW einer 52-Jährigen aus Unachtsamkeit auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Rainau-Schwabsberg: Diebstahl von Meiselhammer

Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde der Meiselhammer eines Baggers aus einer unverschlossenen Halle in der Straße Schloßberg entwendet. Der Wert wird auf ca. 8000 Euro beziffert.

Bopfingen-Flochberg: Sachbeschädigung von Tannenbaum

Vermutlich mit einer Motorsäge wurde von Unbekannten am Montagnachmittag gegen 17.45 Uhr auf einem Grundstück in der Stauferstraße ein ca. 20 Meter hoher Tannenbaum mit einem Durchmesser von 45 cm angesägt. Anschließend stürzte der Baum durch das Eigengewicht und durch den Wind in den ca. 2400 qm² großen Garten. Verletzt wurde dabei niemand. Der Wert des Baumes wird auf ca. 100 Euro beziffert.

Bopfingen-Oberdorf: Diebstahl von Kennzeichen

Zwischen Dienstagabend 22 Uhr und Mittwochmorgen 8 Uhr wurden an einem blauen Pkw VW Passat die beiden amtlichen Kennzeichen AA-AK 1402 entwendet. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in der Ipfstraße im Bereich eines Wanderparkplatzes abgestellt.

Lorch: Diebstahl aus Kfz

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde aus einem vermutlich unverschlossenen Pkw BMW ein Geldbeutel aus der Mittelkonsole entwendet. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt im Hofraum eines Grundstückes in der Silcherstraße abgestellt.

Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach: Kleidercontainer in Brand gesetzt

Vorsätzlich wurde am frühen Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr ein Kleidercontainer von Unbekannten in Brand gesetzt, der in der Kleindeinbacher Straße aufgestellt war. Außerdem griff das Feuer noch auf einen dahinterstehenden Busch über. Die Freiwillige Feuerwehr war mit acht Kräften im Einsatz und konnte den Brand löschen. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Heubach: Radfahrerin gestürzt und schwer verletzt

Eine 75-jährige Radfahrerin verletzte sich am Mittwochvormittag schwer, als sie gegen 9 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Scheffelstraße, im Bereich einer Baustelle, über eine Fräskante fuhr und beim Abbremsen stürzte. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Pkw kontra Radfahrer

Beim links Abbiegen von der Heubacher Straße in den Güglingweg kollidierte am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr ein 34-jähriger Pkw-Lenker mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 68-jährigen Radfahrer, welcher auf dem Radweg unterwegs war. Der Radfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Heubach: Pkw beschädigt Straßenbeleuchtung

Eine 75-jährige Daimler-Lenkerin beschädigte am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug den Mast einer Straßenbeleuchtung, als sie rückwärts aus einem Parkplatz auf die Gmünder Straße einfuhr. Am Pkw entstand dadurch ein Schaden von ca. 2000 Euro. Über die Schadenshöhe am Mast ist derzeit noch nichts bekannt.

