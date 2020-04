POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Jugendlicher von Zug erfasst und getötet

Polizeipräsidium Aalen

Weinstadt: Vorfahrt missachtet

Ein 72 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte am Dienstag, gegen 10:25 Uhr vom Gelben Weg nach rechts in die Schönbühlstraße einbiegen und übersah hierbei aufgrund der tiefstehenden Sonne den Opel Corsa einer 62-Jährigen, welche von der Schönbühlstraße in den Gelben Weg abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro.

Schwaikheim: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Eine 56 Jahre alte Smart-Fahrerin übersah am Dienstag, gegen 16:30 Uhr beim Anfahren vom Fahrbahnrand in der Fritz-Müller-Allee einen 31-jährigen Motorradfahrer. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Yamaha-Fahrer dem Pkw aus, stürzte aber anschließend. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen, an seinem Bike entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Ulmenweg beim Rückwärtsfahren eine Garage. Das Fahrzeugdach des unbekannten Fahrzeuges streifte das Dach der Garage, wodurch mehrere Dachziegel, die Kupferverkleidung und die Dachrinne beschädigte wurden. Aufgrund der Beschädigungen kann davon ausgegangen werden, dass es sich beim gesuchten Fahrzeug um einen kleinen Lkw oder ähnliches handeln dürfte. Der Schaden an der Garage wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Leutenbach-Nellmersbach: Jugendlicher von Zug erfasst und getötet

Ein tragischer Unfall hat sich am Dienstagabend am Nellmersbacher Bahnhof ereignet. Nach aktuellem Kenntnisstand wollte ein 17-Jähriger gegen 20:40 Uhr die Gleise überqueren und wurde hierbei von einem Regionalexpress, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, erfasst und tödlich verletzt. Aufgrund des Unfalls wurde die Zugstrecke zwischen Backnang und Winnenden bis kurz nach 23 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

