POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Hundebesitzer findet verdächtige Tabletten & Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Fellbach-Oeffingen: Hundebesitzer findet verdächtige Tabletten

Am Montagabend war ein Hundebesitzer mit seinem Vierbeiner im Bereich der Hofener Straße spazieren. Hierbei bemerkte er, dass sein Hund eventuell im Grünstreifen verstreute Tabletten gefressen hat. Die hinzugerufene Polizei hat die Tabletten sichergestellt, wobei bislang unklar ist, worum es sich hierbei handelt. Hundebesitzer werden gebeten, in diesem Bereich besonders auf ihr Tier zu achten.

Waiblingen: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 24-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, gegen 7:30 Uhr auf der Alten Bundesstraße. Eine 61 Jahre alte Citroen-Fahrerin fuhr die Alte Bundesstraße in Richtung Fellbach entlang und wollte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah sie den jungen Biker. Dieser leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte eine Kollision mit dem Pkw aber nicht mehr verhindern und stürzte anschließend. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 2500 Euro geschätzt.

Fellbach-Schmiden: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Ein 23-jähriger Audi-Fahrer wollte am Dienstagmorgen, kurz vor 8 Uhr aus einer Parklücke im Postweg ausfahren und übersah hierbei den Opel Corsa einer 40-Jährigen, die den Postweg entlang fuhr. Beide Autofahrer erlitten bei der Kollision zwischen den beiden Pkw leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt.

