Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Unfallflucht - Arbeitsunfall - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Einparken

Einen Schaden von ca. 1500 Euro verursachte ein 85-jähriger VW-Lenker, als er am Dienstagvormittag gegen 11.45 Uhr auf einem Kundenparkplatz in der Wilhelm-Merz-Straße beim Einparken einen daneben geparkten Pkw VW beschädigte.

Ellwangen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Pkw Audi an der Fahrzeugfront, der am Montag zwischen 10 Uhr und 15 Uhr in der Erfurter Straße abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Schwäbisch Gmünd: Arbeitsunfall

Am Dienstagvormittag kam es bei einer Firma in der Lorcher Straße zu einem Arbeitsunfall. Als ein 33-jähriger Mitarbeiter gerade Papier in einem Container entsorgen wollte, fiel dessen Deckel durch eine Windböe herunter und verletzte den Geschädigten am Kopf. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Dienstagvormittag wurde der Polizei gemeldet, dass von Unbekannten die Stellwerkleitstelle der Deutschen Bahn in der Nepperbergstraße sowie umliegende Stromkästen mit Graffitis besprüht wurden. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell