Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Motorroller entwendet

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein Leichtverletzter, rund 18.000 Euro Sachschaden sowie zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag, kurz nach 14 Uhr an der Einmündung Ulrichstraße / Schurwaldstraße / Stuttgarter Straße. Ein 44 Jahre alter Fahrer eines Audi A4 missachtete beim Linksabbiegen von der Ulrichstraße in die Schurwaldstraße die Vorfahrt eines 69-jährigen Skoda-Fahrers, der die Schurwaldstraße aus Schnait kommend entlang fuhr. Bei der Kollision zwischen den beiden Pkw zog sich der Skoda-Fahrer leichte Verletzungen zu. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war der Bauhof zur Straßenreinigung ebenfalls vor Ort.

Remshalden-Geradstetten: Diebstahl von Motorroller

Ein am Bahnhof im Bereich der Fahrradständer abgestellter Motorroller der Marke Peugeot wurde am Montag zwischen 7 Uhr und 16:30 Uhr durch bislang unbekannte Diebe entwendet. Der Roller hat einen Wert von rund 1700 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Roller entwendet

Zwischen Freitag, 18:30 Uhr und Montag, 7:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe einen in der Silcherstraße abgestellten Motorroller der Marke LuXXon im Wert von über tausend Euro. Hinweise zum Verbleib des Rollers werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schorndorf: Auto beschädigt

In der Nacht zum Montag gegen Mitternacht beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen in der Konstanzer-Hof-Gasse geparkten BMW, indem er dreimal mit einem Messer gegen die linke Seite des Pkw stach. Der Mann, der bei der Tatausführung beobachtet wurde, soll ca. 170-175 cm groß sein, war dunkel gekleidet und trug eine Lautsprecherbox bei sich. Während der Tatausführung soll er Heavy-Metal-Musik gehört haben. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Backnang-Auenwald: Unfall mit drei Pkw

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro entstand am Montag gegen 17.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Unterbrüdener Straße. Ein 69-jähriger Skoda Fahrer wollte nach links in sein Grundstück abbiegen und hielt aufgrund von Gegenverkehr an. Die hinter ihm fahrende 48-jährige Fiat Fahrerin erkannte dies und hielt rechtzeitig an. Einem 62-jährigen Mercedes Fahrer reichte es nicht mehr. Er übersah die vor ihm haltenden Pkw und schob beim Aufprall den Fiat auf den Skoda auf. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Backnang-Murrhardt: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Montag gegen 13.30 Uhr befuhr eine 50-jährige Mitsubishi-Fahrerin die Kreisstraße 1901 in Richtung Steinberg. In einer Linkskurve kam ihr ein bislang unbekannter Pkw entgegen, welcher zu weit auf ihre Fahrbahn geriet. Der unbekannte Fahrer touchierte mit dem linken Außenspielgel den Außenspiegel des Mitsubishis. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Der Sachschaden am Mitsubishi wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell