POL-OL: +++ Jugendlicher steigt in Kiosk ein +++

Am frühen Mittwochmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in einen Kiosk am Damm angezeigt. Die eingesetzten Beamten stellten daraufhin am Tatort fest, dass sich unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam über das Dach Zugang zum Lagerraum des Kiosks verschafft und mehrere Paletten mit Bierdosen entwendet hatten.

In der darauffolgenden Nacht erhielten die Beamten gegen Mitternacht einen erneuten Anruf: Ein Zeuge meldete, dass eine Person in den Kiosk eingestiegen sei, während zwei weitere Männer vor dem Geschäft warteten. Wenige Minuten später konnten die Beamten am Einsatzort zwei Männer im Alter von 33 und 21 Jahren antreffen, die sich unmittelbar vor dem Geschäft aufhielten. Noch während der Überprüfung der beiden Männer kletterte ein 15-Jähriger über die Umzäunung des Kiosks auf den Gehweg zurück - direkt in die Arme der eingesetzten Polizeibeamten.

Gegen alle drei mutmaßlichen Tatbeteiligten wird jetzt wegen schweren Diebstahls ermittelt. Unter anderem prüft die Polizei, ob die drei Verdächtigen auch für den Einbruch in der Nacht zuvor verantwortlich sind.

Zeugen können sich direkt mit der Polizei in Verbindung setzen: Telefon 0441/790-4114. (190282)

